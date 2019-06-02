После разрушения памятника Жукову в Харькове возбудили два дела

Во время сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове пострадали трое сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.
— Группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу, — уточнил представитель ведомства.
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела — по статье "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас устанавливают лиц, причастных к преступлениям.
Как сообщал Лайф, представители нескольких украинских националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове и повредили постамент. По их словам, таким образом они боролись за декоммунизацию Украины. На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что украинские националисты покрыли себя позором.
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