После разрушения памятника Жукову в Харькове возбудили два дела

При этом уголовное наказание злоумышленникам грозит не за вандализм, а за вред здоровью полицейских.

Во время сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове пострадали трое сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

— Группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу, — уточнил представитель ведомства.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела — по статье "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас устанавливают лиц, причастных к преступлениям.

Как сообщал Лайф, представители нескольких украинских националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове и повредили постамент. По их словам, таким образом они боролись за декоммунизацию Украины. На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что украинские националисты покрыли себя позором.