Кадыров прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове

Маршал Советского Союза, принимавший безоговорочную капитуляцию фашистской Германии, четырежды Герой СССР Георгий Жуков является легендарным полководцем мирового масштаба. Об этом напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров в связи со сносом радикалами памятника этому полководцу в Харькове.
Кадыров отметил, что наличие такого монумента посчитали бы честью сотни городов мира. И тем позорнее тот факт, что украинские националисты в Харькове снесли бюст маршала Победы.
— Если в Харькове "сектористы" и "корпусисты" снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором. Видимо, погромщики хотели сделать жест в сторону Запада, но просчитались, ибо в повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия, — написал в своём телеграм-канале глава Чечни.
Как подчеркнул Рамзан Кадыров, несмотря на случившееся на Украине, российский народ знает и всегда будет чтить своих национальных героев.
Напомним, с 2015 года на Украине вступил в силу так называемый закон "О декоммунизации". Он предполагает запрет на пропаганду и использование советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. За последние четыре года в рамках так называемой декоммунизации на Украине было изменено порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство из которых посвящено Владимиру Ленину.
В рамках декоммунизации во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А в середине апреля в Черниговской области украинские националисты разрушили памятник советскому генералу Николаю Ватутину.
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