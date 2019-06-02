Кадыров прокомментировал снос памятника Жукову в Харькове

По мнению главы Чечни, принимавшие участие в разрушении монумента украинские националисты покрыли себя позором.

Маршал Советского Союза, принимавший безоговорочную капитуляцию фашистской Германии, четырежды Герой СССР Георгий Жуков является легендарным полководцем мирового масштаба. Об этом напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров в связи со сносом радикалами памятника этому полководцу в Харькове.

Кадыров отметил, что наличие такого монумента посчитали бы честью сотни городов мира. И тем позорнее тот факт, что украинские националисты в Харькове снесли бюст маршала Победы.

— Если в Харькове "сектористы" и "корпусисты" снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором. Видимо, погромщики хотели сделать жест в сторону Запада, но просчитались, ибо в повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия, — написал в своём телеграм-канале глава Чечни.

Как подчеркнул Рамзан Кадыров, несмотря на случившееся на Украине, российский народ знает и всегда будет чтить своих национальных героев.

Напомним, с 2015 года на Украине вступил в силу так называемый закон "О декоммунизации". Он предполагает запрет на пропаганду и использование советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. За последние четыре года в рамках так называемой декоммунизации на Украине было изменено порядка 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство из которых посвящено Владимиру Ленину.

В рамках декоммунизации во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А в середине апреля в Черниговской области украинские националисты разрушили памятник советскому генералу Николаю Ватутину.