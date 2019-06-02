Синоптики пообещали москвичам +30 на следующей неделе

Предполагается, что такая температура установится в столице уже через пару дней.

Синоптики обещают "очень жаркую и сухую погоду" в Москве на следующей неделе. Уже со среды температура достигнет 27–31 градус тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РБК.

— Будет солнечная погода, воздух будет сильно прогреваться. Во вторник — плюс 24–26 градусов, а начиная со среды — плюс 27–31. В последующем трансформация воздуха приведёт к тому, что и ночные температуры будут высокими, — рассказал Вильфанд.

Ожидается, что ночью минимальная температура будет составлять 18–19 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сделал такие же прогнозы.

— Начиная со вторника, когда Москва окажется в самом центре обширного антициклона, который охватит своим влиянием большую часть Европейской России, — рассказал он в "Фейсбуке".

По его словам, при малооблачной и тихой погоде каждый день температура будет повышаться на один-два градуса.

Во вторую половину недели максимальная температура будет колебаться в районе 30 градусов, что на восемь-девять градусов выше, чем многолетняя норма в июне.

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