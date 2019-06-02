Нурмагомедов допустил, что бой-реванш с Макгрегором состоится в сентябре

Нашумевший поединок двух бойцов состоялся в октябре прошлого года на турнире UFC в США.

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби может выйти на бой с ирландцем Конором Макгрегором.

— Идёт разработка троих соперников. Это Фергюсон, реванш с Конором и Дастин Пуарье, — передаёт ТАСС слова тренера и отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов-старший отметил, что Хабиб готов к каждому из этих соперников. Сам тренер считает "логичным" бой сына с Дастином Пуарье.

— А Макгрегор пусть хотя бы с кем-нибудь подерётся, — добавил он.

Напомним, нашумевший поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда бой закончился в четвёртом раунде победой россиянина. После поединка завязалась массовая драка с участием членов команды бойцов.

Ранее Лайф сообщал, что Нурмагомедов, Овечкин и Семак претендуют на премию "Человек года" от GQ.