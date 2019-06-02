Саакашвили заявил, что хочет стать украинским Стивом Джобсом

Бывший губернатор Одесской области также рассказал, что хочет создать площадку для новых идей в стране.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что желает быть Стивом Джобсом в политике Украины.

— Я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики. Генерирование идей, — приводит слова Саакашвили сайт ТСН.

Бывший губернатор Грузии рассказал, что хочет создать площадку для новых идей на Украине. При этом он подчеркнул, что за ним "не стоит ни Госдеп, ни Брюссель".

— У меня есть просто голова на плечах, — заявил он.

Ранее Михаил Саакашвили оценил состояние Украины.