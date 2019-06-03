СМИ: У погибшего футболиста Рейеса лопнуло колесо при 237 км/ч

Причиной страшной аварии, в которой погиб экс-футболист "Реала" сборной Испании Хосе Антонио Рейес могло стать лопнувшее на высокой скорости переднее колесо автомобиля, об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации журналистов, Рейес вместе с двумя своими двоюродными братьями решили прокатиться на автомобиле Mercedes Brabus S550, принадлежащем спортсмену. Согласно данным моделирования, когда скорость достигла 237 км/ч, у авто лопнуло переднее колесо, из-за чего произошла "потеря контроля".

Машина вылетела с трассы и сделала несколько оборотов вокруг себя, остановившись лишь в 200 метрах от дороги, после чего загорелась. Футболист и один из его братьев погибли на месте, второй со значительными ожогами доставлен в больницу.

По предварительной версии, это произошло из-за того, что Рейес не выезжал на своём "мерседесе" несколько месяцев, из-за чего давление в шинах могло упасть. Соответственно колесо не выдержало высокой нагрузки на скорости и лопнуло.