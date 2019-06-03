"Росконтроль" проверил качество живых карпов

Содержание жира в рыбе указали лишь четыре производителя, которые "ошиблись" в большую сторону.

Эксперты "Росконтроля" оценили качество живых карпов в аквариумах торговых сетей "Глобус", Metro, Selgros, "О'кей", "Ашан" и "Перекрёсток".

В рамках экспертизы рыба закупалась непосредственно в магазинах, в соответствии с ГОСТ Р 58185-2018. Для избежания нарушения режима хранения эксперты использовали изотермические контейнеры и автотранспорт с холодильным и морозильным оборудованием.

Карпов исследовали более чем по 50 параметрам. Специалисты намеревались подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции.

В первую очередь специалисты исследовали внешние параметры рыб. Оказалось, что во всех образцах поверхность карпов чистая и не имеет нарушений, кроме "О'кей" — там был обнаружен признак грибкового заболевания.

Однако повреждения были выявлены во всех видах, кроме карпов из "Ашана". При этом специалисты отметили хороший цвет жабр у всех образцов.

Содержание жира было указано лишь четырьмя производителями, которые "ошиблись" в большую сторону. Отмечается, что никто не указал полную информацию о карпах.

Так, "Глобус" не предоставил данных о месте разведения. "О'кей" и "Перекрёсток" не указали информацию об отношении рыбы к аквакультуре, о месте разведения и пищевой ценности. О происхождении карпов также умолчали магазины "Ашан" и Selgros.

Как рассказала специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина, производитель обязан предоставлять данные о продукте в полном объёме.

— Продавец или изготовитель должен предоставить информацию о товаре в полном объёме, чтобы потребитель мог оценить необходимость приобретения данного продукта, — заявила она.

Специалист добавила, что информация должна быть предоставлена в доступной и достоверной, а также легко читаемой и понятой форме.

Несмотря на некоторые нарушения, все образцы оказались безопасными. Эксперты не обнаружили токсичных соединений и элементов. Живые личинки и паразиты не найдены. Также специалисты проверили рыбу на наличие каких-либо из 60 современных пестицидов, но они не были выявлены.

— Казалось бы, зачем проверять рыбу на пестициды? Ведь это не продукция растениеводства. Но в пруды стекается вода с окрестных полей, которые обрабатывают различными химическими веществами, — сказала Менячихина.

Специалисты пришли к выводу, что карпов лучше всего покупать в магазинах Metro, Selgros, "Ашан" и "Перекрёсток". Рыба из "Глобуса" и "О'кей" добавлена в список товаров с замечаниями за неудовлетворительные органолептические свойства.

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