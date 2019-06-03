Выстрелившим мальчику в голову пьяным полицейским смягчили статью

Стражи порядка отдыхали с алкоголем после трудного дня и решили устроить тир прямо во дворе жилого дома.

Двоим сотрудникам полиции из города Переяславля-Хмельницкого Киевской области, которые устроили стрельбу "по бутылкам" и тяжело ранили в голову пятилетнего мальчика, была смягчена статья. Вместо тюрьмы им теперь грозит два года "ограничения свободы". Об этом сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал Лайф, 31 мая в местную больницу был доставлен пятилетний мальчик с пулевым ранением головы. В ходе проверки места, где ребёнок был ранен, правоохранители нашли импровизированный тир — стаканчики и банки, а также лежавшие на земле гильзы. Позже выяснилось, что выстрел в ребёнка сделал пьяный сотрудник полиции.

Как стало известно следствию, двое сотрудников отмечали, видимо, окончание весны. Соответственно, приняли на грудь и решили посоревноваться в меткости: прямо во дворе жилого дома, где было застолье, они поставили "мишени" и открыли огонь.

Один из выстрелов угодил в голову мальчику, который играл во дворе этого же дома на детской площадке. В критическом состоянии его доставили сперва в местную больницу, а затем экстренно перевезли в реанимацию медучреждения в Киеве.

Первоначально действия патрульных были квалифицированы как "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Согласно же новому решению, стражей порядка будут привлекать за "неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц", что подразумевает общественные или исправительные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет.