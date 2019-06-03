Кабмин поддержал законопроект об ограничении вейпов и кальянов

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета СФ по соцполитике Валерия Рязанского, одного из авторов документа.

— Проект одобрен правительством, и теперь всё это входит уже в систему законодательного процесса. Комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу по отнесению этих средств доставки никотина... к технологии антитабачного закона, — отметил он.

По словам Рязанского, в случае принятия закона на электронные сигареты, вейпы и кальяны распространятся все те же требования, какие касаются табачных изделий.

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