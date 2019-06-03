Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61

Мировые цены на нефть открывают новую рабочую неделю продолжением снижения котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года снижалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 2,2% — до 60,62 доллара за баррель. Последний раз подобное наблюдалось в феврале 2019 года.

Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель.

Котировки начали стремиться вниз после того, как были опубликованы данные о нефтяных запасах США.