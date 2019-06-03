Росстат назвал сферы труда с наибольшим количеством безработных

Согласно данным ведомства, в первом квартале 2019 года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.

Более 581 тысячи безработных в России приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Такие данные приводит Росстат, изучив, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

Как сообщает RT со ссылкой на данные исследования ведомства, на втором месте среди сфер по количеству безработных в ней следует сфера обрабатывающих производств — 434 тысячи человек. Далее идёт строительство — 282 тысячи человек, сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство — 275 тысяч безработных, транспортировка и хранение — 216 тысяч.

В Росстате отмечают, что меньше всего безработных было зафиксировано среди специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тысячи человек.

Как сообщал Лайф, ранее в Роструде представили самые необычные вакансии мая. Например, наиболее высокооплачиваемой оказалась работа мастера-брынзодела — 43 тысячи рублей в месяц.