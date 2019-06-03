Матвиенко выступила против поблажек для женщин в карьере

По её мнению, успех на трудовом поприще зависит от способностей, трудолюбия и силы воли.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не приемлет поблажек и "оранжерейных условий" для женщин как в политике, так и в любой другой сфере деятельности.

— В кадровой политике единственно правильный подход такой: более высокий пост — более достойным, без оглядки на гендерные факторы, — передаёт АиФ её слова.

Она отметила, что на протяжении всей своей карьеры трудилась наравне с мужчинами и ей не делали никаких скидок. По её мнению, успех женщины зависит исключительно от её способностей, трудолюбия и силы воли.

Также Матвиенко добавила, что сегодня Совет Федерации прилагает усилия, чтобы увеличить женскую активность в сфере предпринимательства. Запускаются специальные образовательные и кредитные программы для женщин-предпринимателей, совершенствуются системы господдержки бизнеса.

Однако, как бы далеко не заходили современные женщины в карьере, сенатор уверена, что высшей целью для них остаётся всё же создание семьи.

Ранее Матвиенко выразила надежду, что среди "Лидеров России" будет больше женщин.