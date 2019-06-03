Отец убитого бойца спецназа ГРУ заявил, что установлены все участники драки

В их числе, по словам мужчины, — один из работников или совладельцев бара, где завязался конфликт.

Отец убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина рассказал Лайфу, что всех участников ночной потасовки в Москве уже установили, но пока не задержали. По словам Алексея, злоумышленники скрылись от полиции, их разыскивают.

— Как я знаю, там был один из работников или совладельцев бара, где потасовка эта началась. Человек участвовал в драке, сейчас — в бегах, — сообщил он.

Алексей также рассказал, что его сын постоянно кого-то защищал. Не мог по-другому — у молодого человека было патологическое чувство справедливости. Отец уверен, что Никита просто не мог пройти мимо, когда толпа избивала одного.

Как сообщал Лайф, в массовой драке на севере Москвы погиб 35-летний бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу о подробностях произошедшего. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело.