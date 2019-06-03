Лайф узнал о задержании первого подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ

Накануне у кафе в посёлке Путилково группа мужчин избила, а затем зарезала бойца, который заступился за других.

Правоохранительные органы задержали первого подозреваемого в убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в посёлке Путилково Красногорского района города Москвы. Об этом Лайфу сообщил собственный источник в следственных органах.

Как удалось установить оперативникам, конфликт начался в одном из местных кафе, где какой-то праздник отмечала большая группа мужчин. Между ними и двумя сторонними посетителями началась перепалка. Хозяин заведения вывел двух гостей на улицу, однако там ситуация резко обострилась. На мужчин напала вся компания из заведения, кроме того, к ним присоединились их знакомые, которые находились рядом на улице.

В этот самый момент как раз шёл мимо Никита Белянкин со своей девушкой, спецназовец решил защитить от толпы двоих мужчин. Однако моментально сам стал главной целью для нападавших.

По данным источника, Никита использовал для самообороны травматический пистолет, на который у него было разрешение. При этом первый выстрел был предупредительным в воздух. Попал ли он последующими выстрелами в нападавших, на данный момент неизвестно.

Подозреваемый отправлен на допрос. Отрабатываются его связи. Кроме того, следствие активно работает с жителями домов, где произошло убийство. Некоторые из них сняли преступление на видео.

Как сообщал Лайф, в массовой драке на севере Москвы погиб 35-летний бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего: по его словам, Никита пытался отстреливаться от нападавших. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело.