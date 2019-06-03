В русском языке нашли новый союз

Первые примеры использования этой лингвистической конструкции как союза специалисты отнесли к середине XX века.

Филологи Тюменского государственного университета нашли в русском языке новый союз "в смысле", который раньше считался существительным с предлогом.

— В современной русской речи единица "в смысле" часто употребляется в функции союза, причём уже не только в устной разговорной речи, — рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Отмечается, что союз "в смысле" выступает синонимом союза "то есть". "В смысле" начали использовать как союз в середине XX века. Частота употребления лингвистической единицы резко повысилась в последние 30 лет.

Специалисты поясняют, что "в смысле" стало союзом, потому что имеет этимологическую связь с существительным "смысл", с помощью которого говорящий даёт понять, что дальше идёт пояснение сказанного ранее.

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