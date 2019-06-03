"Роскачество" оценило детские обучающие приложения для гаджетов

Эксперты ведомства провели тестирование 16 самых популярных развивающих игр-программ для мобильных устройств.

Специалисты "Роскачества" изучили развивающие навыки чтения детские обучающие игры для смартфонов и электронных планшетов. Целью данного исследования стала помощь родителям в отборе информации, которая поступает ребёнку. В общей сложности под экспертизу попали 16 самых популярных развивающих приложений на платформах iOS и Android. Программы должны были пройти проверку по 11 пунктам, прежде всего в сфере безопасности.

Наибольшее количество баллов именно по этому показателю получило приложение "Буковки: учимся читать весело!". Также высокую оценку специалисты поставили игре "Читания. Учимся читать!". Впрочем, абсолютное большинство приложений были признаны безопасными — они не несли никаких угроз и не передавали личные данные в Сеть. Первые два приложения получили дополнительные баллы благодаря функции "родительский контроль".

— Я считаю, ребёнка нужно с детства приучать к тому, что техника создана служить человеку и помогать добывать знания, а не только занимать свободное время. Увлеките ребёнка процессом обучения: посредством таких обучающих игр это сделать проще всего, тогда он и в будущем будет с интересом и любопытством подходить к учёбе, — прокомментировал результат экспертизы заместитель руководителя "Роскачества" Илья Лоевский.

Для пользователей системы iOS эксперты рекомендовали приложения: "Читания. Учимся читать!", "Буковки: учимся читать весело!", "Учимся читать, спасаем зверей", "Читай сам по слогам", "Учим буквы весело!", "По слогам", "Азбука учим буквы слоги учимся" и "Маша и Медведь: учим слова".

На платформе Android — приложения: "Буковки: учимся читать по слогам", "Учимся читать спасаем зверей. Учим буквы, азбука", "Читай сам по слогам", "Буквы, слоги, чтение для детей", "Учим буквы весело!", "Буквы, слоги, чтение для детей", "Азбука для детей! Учим алфавит!" и "Маша и Медведь: буквы для детей".

А ранее в "Роскачестве" назвали лучшие приложения для бронирования туров.