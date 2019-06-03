Пресс-секретарём Зеленского назначена журналистка, рассказавшая о харассменте

32-летняя Юлия Мендель одной из первых на Украине вынесла на публичное обсуждение нанесённые ей сексуальные оскорбления в соцсетях.

Пресс-секретарём президента Украины Владимира Зеленского назначена известная киевская журналистка Юлия Мендель. Об этом в понедельник сообщила команда украинского лидера в своём фейсбуке. Уточняется, что 32-летняя Мендель получила эту должность по результатам конкурса. Месяц назад Зеленский объявил, что ищет идеального кандидата, который должен обладать коммуникационными способностями, иметь быструю реакцию, быть адаптированным к динамичной работе, креативным, а также иметь чувство юмора. В результате команде действующего гаранта пришлось рассмотреть около 4 тысяч резюме и выбрать обладателя лишь одного из них.

Что касается самой победительницы, то она родилась в Херсоне, а училась журналистике в Киеве. Ранее она работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер", а также писала для украинского Forbes и американского Politico. Кроме того, у Юлии Мендель есть опыт сотрудничества с изданием The New York Times.

В 2016 году будущий пресс-секретарь президента стала героиней многих публикаций благодаря движению Me Too. Она одной из первых на Украине вынесла на публичное обсуждение нанесённые ей сексуальные оскорбления. Это вызвало в обществе большой резонанс.

А ранее Лайф рассказывал, как Зеленского раскритиковали за грамматические ошибки в президентском указе.