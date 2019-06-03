Президент Филиппин заявил, что был "немножко геем, но излечился"

По словам Родриго Дутерте, он стал полностью гетеросексуален после того, как повстречал свою возлюбленную.

Президент Филиппин Родриго Дутерте сделал неожиданное и скандальное признание в ходе своего выступления перед филиппинским сообществом во время рабочей поездки в Токио. Он завил, что раньше был "немножко геем", сообщает американский телеканал CNN. Притом сделал это сразу же после того, как приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию своему политическому противнику, сенатору Антонио Трильянесу.

Как пояснил Дутерте, тягу к нетрадиционным сексуальным отношениям он почувствовал, когда был женат на своей бывшей супруге Элизабет Циммерман. В 2000 году они развелись, а позднее Дутерте повстречал свою нынешнюю возлюбленную — бывшую медсестру Ханилет Аванченью. Именно чувства к ней, по словам филиппинского лидера, полностью его "излечили от гомосексуализма".

— Я снова стал мужчиной! Так меня вылечили прекрасные женщины. Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин, — заявил в ходе выступления Родриго Дутерте.

Отметим, Дутерте неоднократно делал скандальные и эпатажные заявления. Так, в одном из последних он пообещал, что начнёт войну с Канадой, если та не вывезет мусор с территории его страны в ближайшее время. А ещё Дутерте пришлось извиняться за оскорбления, произнесённые в адрес Бога.