В Дагестане полицейский спас детей, упавших в 70-метровый овраг

При падении один из мальчиков получил открытый перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму, а второй — ушибленную рану головы и сотрясение мозга.

Полицейский спас двух мальчиков семи и восьми лет, которые упали в 70-метровый овраг в Казбековском районе Дагестана. По данным Mash, местный участковый Насим Магомедханов проезжал мимо на автомобиле и услышал крики детей.

Остановившись и взглянув вниз, капитан полиции увидел двух мальчиков в окровавленной одежде. При этом дети утверждали, что с ними всё в порядке. Но Магомедханов, заметив раны, посадил детей в машину и отвёз в больницу.

Там оказалось, что при падении семилетний Муслим получил открытый перелом правого предплечья и закрытую черепно-мозговую травму. А у восьмилетнего Умара врачи диагностировали ушибленную рану головы и сотрясение мозга. Сейчас они в больнице под присмотром врачей.

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