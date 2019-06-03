Врач рассудил Седокову и Звереву по поводу вреда сахара при раке

И белки, и жиры, и углеводы должны находиться в рационе как больного, так и здорового человека.

Онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков рассудил певиц Анну Седокову и Сашу Звереву. Ранее в "Инстаграме" экс-солистка группы "Демо" обратила внимание на сториз экс-солистки "ВИА Гры", которая навещала онкобольных детей и накупила для них сладостей. Зверева утверждала, что рафинированный сахар питает раковые клетки.

Медик же напомнил, что рафинированный сахар — это углевод, от которого нельзя отказываться, как нельзя избегать и белков, и жиров.

— Опухолевая клетка требует повышенного содержания белков, жиров и углеводов различных, это так и есть. Но прекращение поступления человеку любого из этих компонентов, в том числе и углеводов, вызовет только одно — нарушение реального баланса в организме, и скорее человек, сам пациент, может умереть, чем умрёт опухоль, — заявил Серяков.

Отсутствие сахара в организме ни в коем случае не является причиной остановки развития опухоли. Подобные тезисы врач назвал бредом.

— Вот здесь полный бред. Вот так, чтоб говорить, что сахар у онкологических детей будет провоцировать прогрессирование, такого нет, и это полный обман, — добавил специалист.

Ранее Лайф рассказывал, что медики научили нанороботов искать и убивать раковые клетки в организме человека.