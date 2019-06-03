Британская актриса возмутилась отсутствием темнокожих в сериале "Чернобыль"

Своим наблюдением девушка поделилась в Twitter, где её буквально подняли на смех.

Британская актриса и сценаристка Карла Мари Свит упрекнула создателей сериала "Чернобыль" в нетолерантности. К такому выводу она пришла, когда посмотрела два эпизода картины и не увидела там цветных актёров. Своим наблюдением Карла поделилась в Twitter, где её буквально подняли на смех.

— Я понимаю, что в реальной жизни там были только белые люди, но они говорили с украинским акцентом. А здесь у актёров акценты со всей Великобритании. Так почему же авторы не пригласили актёров с другим цветом кожи, если они не особо заботятся о достоверности? — ударилась в рассуждения зрительница.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать. Кто-то припомнил девушке эпизод с шахтёрами, пошутив, что "темнокожих в сериале было полным-полно". Другие предположили, что Кара Свит осталась бы довольна, если бы роль Горбачёва сыграл Уэсли Снайпс.

there are a lot of black actors on the show pic.twitter.com/7A9WmXsS2H — wakara (@MrWakara) 3 июня 2019 г.

Вскоре девушка опубликовала новый пост, в котором пожаловалась на травлю со стороны интернет-пользователей, а затем и вовсе сделала свой аккаунт закрытым.

"Чернобыль" — исторический мини-сериал, созданный Крэйгом Мазином. Картина из пяти эпизодов получила положительные отзывы кинокритиков и заняла первую строчку в рейтинге лучших сериалов по версии пользователей сайта IMDB.

К слову, картину уже показали самим ликвидаторам. Вот как они прокомментировали увиденное.