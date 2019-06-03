Интернет-пользователи нашли киноляп в сериале "Чернобыль"

Ещё до выхода финальной части сериал занял первую строчку в рейтинге IMDb, получив 9,6 балла.

Пользователи Сети нашли киноляп в новом сериале "Чернобыль". В частности, речь идёт о четвёртой серии. Абсурдную ошибку создателей ленты обнаружил пользователь Сергей Дода.

— Интересный момент в 4-й серии сериала "Чернобыль". В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, — написал парень на своей официальной странице в " Фейсбуке ".

Дело в том, что монумент установили только к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве, поэтому он не может находиться там на момент событий фильма.

Премьера сериала "Чернобыль" состоялась в начале мая 2019 года. Ещё до выхода финальной части лента заняла первую строчку в рейтинге IMDb, получив 9,6 балла.

Ранее Лайф сообщал, что британская актриса возмутилась отсутствием темнокожих в сериале "Чернобыль".