Трамп сразил американцев своей новой причёской

Пользователи соцсетей затеяли нешуточный спор, идёт ли новый образ президенту США или нет.

Президент США Дональд Трамп поразил общественность новой причёской. Американский лидер пришёл на мессу в евангелистскую церковь с зачёсанными назад волосами. Причём Трамп был в бейсболке и туфлях для гольфа. Оказалось, что в храм он прибыл сразу после игры.

Фотографии с новой причёской сразу разлетелись по соцсетям. Американцы были поистине шокированы, ведь Трамп не изменял своему образу с 80-х годов. Пользователи затеяли нешуточный спор, идёт ли новый образ президенту США.

— Новая стрижка Трампа такая странная потому, что выглядит куда нормальнее его обычной причёски, — написал один из пользователей в "Твиттере".

— Мы полюбили вашу новую стрижку, вы выглядите моложе и консервативнее, — поддержала американского лидера другая пользовательница.

Позже выяснилось, что зачёсанные назад волосы — это не новый имидж президента США, а всего лишь последствия ношения бейсболки. Вечером того же дня Трамп появился на официальном мероприятии уже в привычном образе — пробор на правую сторону и уложенная вперед чёлка.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп назвал мэра Лондона законченным неудачником.