В Шереметьево мужчина пытался провезти 33 бриллианта в носке

В московском аэропорту Шереметьево на таможне задержали мужчину, который пытался незаконно провезти в носках 33 бриллианта. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Московской области.
По версии следствия, задержанному передали огранённые бриллианты на территории иностранного государства, а затем он спрятал их в носок. На таможенном досмотре драгоценные камни были обнаружены и изъяты.
В отношении контрабандиста завели уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", ему грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее Лайф рассказал о контрабандистах, которые пытались вывезти более 60 мешков с бивнями мамонтов из России.
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