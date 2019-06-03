В Шереметьево мужчина пытался провезти 33 бриллианта в носке

Драгоценные камни передали контрабандисту на территории иностранного государства.

В московском аэропорту Шереметьево на таможне задержали мужчину, который пытался незаконно провезти в носках 33 бриллианта. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Московской области.

По версии следствия, задержанному передали огранённые бриллианты на территории иностранного государства, а затем он спрятал их в носок. На таможенном досмотре драгоценные камни были обнаружены и изъяты.

В отношении контрабандиста завели уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее Лайф рассказал о контрабандистах, которые пытались вывезти более 60 мешков с бивнями мамонтов из России.