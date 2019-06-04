Трамп не узнал свой подарок Елизавете II — видео

Однако американский президент узнал происхождение кусочка жёлтой клетчатой шотландской ткани.

Президент США Дональд Трамп не узнал свой собственный подарок, который дарил королеве Великобритании Елизавете II в 2018 году, информирует агентство Press Association со ссылкой на директора Королевской коллекции Тима Нокса.

Как сообщает агентство, королева показала Трампу в Букингемском дворце оловянную статуэтку лошади чистокровной породы, которую он подарил во время прошлогоднего визита.

Unfortunately he didn’t recognise the pewter horse he gifted her last year that was on display, but Melania did! pic.twitter.com/ftYI4ADLOr — Rebecca English (@RE_DailyMail) June 3, 2019

Однако американский президент лишь почесал в затылке. На вопрос, узнаёт ли статуэтку, Трамп ответил отрицательно. В оправдание лидера США директор коллекции отметил, что "одна лошадь так похожа на другую".

А вот супруга Трампа Меланья узнала подарок королеве, что Нокс назвал "довольно приятным" обстоятельством.

Однако американский президент узнал происхождение находящегося во дворцовой экспозиции кусочка жёлтой клетчатой шотландской ткани, который принадлежит клану Маклаудов — роду матери Трампа.

— Это мой твид, — подметил президент.

Дональд Трамп прибыл в Великобританию в рамках государственного визита. Американский лидер уже встретился с королевской семьёй в Букингемском дворце.