Зеленский отреагировал на гибель ребёнка из-за стрельбы пьяных полицейских

Украинский лидер напомнил, что те, кто должен заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём фейсбуке прокомментировал гибель пятилетнего мальчика, скончавшегося в результате стрельбы пьяных полицейских в Киевской области из огнестрельного оружия.

— Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — уверяю, что сделаю всё, чтобы виновные были по справедливости наказаны. Никакого смягчения. Никакой попытки замять дело. Эта трагедия должна послужить уроком. Те, кто должен заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, народом, страной, — отметил Зеленский.

Как ранее сообщал Лайф, 31 мая в больницу в Киевской области был доставлен пятилетний мальчик с пулевым ранением головы. В ходе проверки места, где ребёнок был ранен, правоохранители обнаружили импровизированный тир — стаканчики и банки, а также лежавшие на земле гильзы. Позже выяснилось, что выстрел в ребёнка сделал пьяный сотрудник полиции.

Мальчик скончался от полученных травм 3 июня.