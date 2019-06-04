Елизавета II уверена, что США и Великобритания будут и дальше объединены

Королева Великобритании Елизавета II уверена, что альянс Лондона и Вашингтона, созданный ещё во времена Второй мировой войны, основан на общих ценностях и поэтому существует множество лет. Об этом она заявила на банкете в Букингемском дворце в честь визита президента США Дональда Трампа.
Елизавета II напомнила о годах войны, когда две страны "сражались плечом к плечу, чтобы защитить оберегаемые ценности свободы и демократии".
— Сегодня мы прославляем альянс, который помог обеспечить безопасность и процветание обоих наших народов на многие десятилетия и который, я верю, сохранится на многие годы вперёд, — приводит ТАСС слова королевы.
Как сказала монарх, сегодня обе страны сталкиваются со множеством новых вызовов, что и отмечается 6 июня. Эта дата, по словам королевы, напоминает о совместных достижениях США и Великобритании.
— Глядя в будущее, я уверена в том, что наши единые ценности и общие интересы будут продолжать объединять нас, — отметила Елизавета.
Она также добавила, что многолетние визиты президентов США в Великобританию "напоминают о тесной и многолетней дружбе".
Напомним, Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию. Он уже навестил членов королевской семьи, а также прогулялся по Букингемскому дворцу, где не узнал собственный подарок королеве.
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