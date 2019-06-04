Трамп "погладил" Елизавету II

Американский лидер как бы невзначай, но прикоснулся к монаршей спине, что делать категорически запрещено кому бы то ни было.

Президент США Дональд Трамп за минувший год стал лучше разбираться в правилах этикета и в том, как следует вести себя в присутствии королевы Великобритании, однако всё равно сумел оконфузиться и нарушить протокол поведения в присутствии Елизаветы II.

На кадрах съёмки из Букингемского дворца с государственного банкета, на котором также был и американский лидер, видно, что после своего выступления он как бы невзначай, но прикоснулся к монаршей спине, что делать категорически запрещено кому бы то ни было.

Trump's protocol lapse as he PATS Queen on the shoulder during State Banquet https://t.co/3phHB0vtnD pic.twitter.com/JY4JrKn7VQ — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 3 июня 2019 г.

Буквально перед этим Трамп произнёс речь, в которой выражал восхищение как самой королевой, так и тёплым приёмом, оказанным ему. Отдельное спасибо американский лидер высказал за прекрасную погоду, что, вероятно, редкость для Великобритании. Королева, хоть к погоде не причастна, улыбнулась такой любезности. После этого рука Дональда на долю секунды скользнула по её спине.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп не смог узнать подарок, который лично подарил королеве Елизавете II во время прошлогоднего визита.