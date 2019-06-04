В ГИБДД хотят запретить каршеринг для нарушителей ПДД

По словам начальника Управления надзорной деятельности, такие водители угрожают безопасности других людей.

ГИБДД планирует запретить пользоваться каршерингом тем, кто часто нарушает правила дорожного движения или лишался прав хотя бы один раз. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на начальника Управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова.

— Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД, — пояснил Мишуров.

По его словам, такие водители представляют опасность для других. В базу данных будут вноситься на только граждане России, но и иностранцы.

Ранее Лайф рассказал, как службы каршерингов обманывают своих клиентов.