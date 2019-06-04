Япония возобновляет полёты F-35A

Власти Японии решили прекратить поиски обломков боевого самолёта пятого поколения F-35A, который рухнул в Тихий океан у побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю в апреле. Об этом информирует Kyodo.

По данным агентства, правительство также приняло решение в ближайшее время возобновить полёты F-35A, приостановленные в результате крушения.

Ранее японские военные спасатели нашли крыло, фрагмент двигателя и часть чёрного ящика, но в нём отсутствовал носитель памяти. Причины крушения самолёта по-прежнему неизвестны.

F-35A Сил самообороны Японии потерпел крушение 9 апреля в Тихом океане. Самолёт был собран на японском заводе Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A. В прошлом году в США разбился истребитель другой модификации — F-35B.