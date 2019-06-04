Дизайн электронного паспорта в России разработают в течение лета

Сейчас рассматриваются два варианта документа: пластиковая карточка с чипом или без чипа.

Концепция дизайна цифрового паспорта гражданина России должна быть выработана в течение лета. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов, которого цитируют "Ведомости".

— Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА, портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким формфактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта, — пояснил он.

Акимов отметил, что сейчас рассматриваются два варианта дизайна: пластиковая карточка с чипом или без чипа. Во втором случае речь идёт о специальном мобильном приложении.

— Есть серьёзный вопрос, тратить ли 144 миллиарда рублей на распространение карт с чипом, и мы сейчас обсуждаем его. Поскольку есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны — очень большой вопрос, — указал вице-премьер.

По словам Акимова, он уже поручил "привести эти два кейса к стандартному виду". Также чиновник отметил, что цель проекта — выход на "модель, при которой общение с государством будет в облаке".

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