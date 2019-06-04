Более двух тысяч случаев заражения Эболой зафиксировано в ДР Конго

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Более двух тысяч случаев заражения Эболой зафиксировано в ДР Конго

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Фото © Twitter/MyNewsGhana.com‏

Согласно последним данным от Министерства здравоохранения ДР Конго, к текущему моменту количество инфицированных опасной лихорадкой Эбола превысило две тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, официально подтверждено 1914 случаев заражения, ещё 94 значатся как "вероятные", что, как правило, подтверждается при более детальном обследовании.

Также сообщается, что с начала эпидемии было зафиксировано 1346 случаев смерти от лихорадки, ещё 539 человек медикам удалось спасти. 281 человек в настоящий момент проходит обследования с подозрениями на страшный диагноз.

Ранее Лайф сообщал, что количество жертв лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 1008 человек.

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