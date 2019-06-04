Эксперты составили рейтинг самых дешёвых стран для отдыха летом

При подсчётах учитывалась стоимость тура на двоих на семь ночей в период всего летнего сезона и отдельно — на каждый летний месяц.

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили рейтинг стран, летнее путешествие в которые будет не только приятным, но и посильным даже для самого скромного отпускного бюджета, передаёт РИА "Новости".

Возглавили рейтинг самых доступных стран Турция и Венгрия, куда поездка на семь ночей со своей парой обойдётся примерно в 56−57 тысяч рублей. Немного дороже придётся заплатить туристам, отправляющимся на организованный отдых в Латвию, Болгарию и Грузию — от 61 тысячи рублей. Что касается Чехии, Армении и Белоруссии, путёвки в эти страны стоят в пределах 72−75 тысяч рублей.

Отмечается, что самым дорогим оказался не август, традиционно привлекающий большое количество туристов, а июнь. Но и здесь можно найти свои выгодные предложения. Хотя специалисты и советуют вместо него брать себе путёвки на июль, например, самый дешёвый июльский тур в Грецию на двоих обойдётся в 13 557, всего на тысячу дороже можно купить путёвку в Турцию.

Самым же дорогостоящим оказалось путешествие на двоих на Маврикий. При этом тур в эту страну в июне стоит почти в два раза дороже, чем в июле — 434 и 224 тысячи рублей соответственно, в среднем же летом за такую поездку придётся отдать около 395 тысяч рублей.

Примерно во столько же обойдётся тур на Ямайку, и здесь не найти такой большой разницы в цене в зависимости от месяца — всегда примерно одинаково. Третьей в списке стала Панама — около 270 тысяч рублей, замыкают топ-5 самых дорогих путёвок Сейшелы и Швейцария, куда можно отправиться вдвоём за 251−256 тысяч рублей.

Дальше по списку идут Мексика (235 тысяч), Сингапур (210 тысяч) и Доминикана (206 тысяч рублей). Но если постараться, то можно найти тур в Мексику и Доминикану от 89 и 93 тысяч рублей соответственно. Замыкают "дорогую" десятку Бразилия (191 тысяча рублей) и Иордания (183 тысячи рублей за путёвку). Немного дешевле среднего стоит поездка в Бразилию в июне — 159 тысяч, а в Иорданию в июле — 129 тысяч рублей на двоих.

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