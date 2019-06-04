В здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске проходят обыски

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В здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске проходят обыски

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Фото © dvzd.rzd.ru

Оперативники нагрянули с обысками в управление Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в Хабаровске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в силовых структурах региона.

— Одновременно в здании работает 20 следственно-оперативных групп, — сказал собеседник агентства.

Причины следственных мероприятий в здании филиала РЖД не уточняются. Силовые ведомства региона пока происходящее не комментируют.

Ранее Лайф сообщал о массовых обысках на предприятиях Дагестана, связанных с газовой отраслью.

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