В здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске проходят обыски

Оперативники нагрянули с обысками в управление Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в Хабаровске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в силовых структурах региона.
— Одновременно в здании работает 20 следственно-оперативных групп, — сказал собеседник агентства.
Причины следственных мероприятий в здании филиала РЖД не уточняются. Силовые ведомства региона пока происходящее не комментируют.
Ранее Лайф сообщал о массовых обысках на предприятиях Дагестана, связанных с газовой отраслью.
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