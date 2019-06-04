Врач призвал не кормить детей макаронами и сосисками "с утра и до вечера"

Употребление вредных продуктов с детства формирует зависимость от них, с которой позже ребёнку будет сложно бороться.

Член Комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы им. В. Виноградова Ольга Шарапова заявила, что родителям нужно с самого детства формировать правильные вкусовые предпочтения своих детей, а значит, не стоит кормить их макаронами с сосисками "с утра и до вечера".

По мнению специалиста, регулярное кормление ребёнка определёнными продуктами, например, сладостями или мучными изделиями, вызывает у него зависимость, с которой он будет бороться на протяжении своей жизни.

— Хорошо, если он сможет психологически себя ограничивать. А если он не может ограничивать психологически, то у него потом возникают различные заболевания, в том числе заболевание сахарным диабетом, — передаёт АГН "Москва" её слова.

Учитывая, что вкусовые пристрастия формируются в детстве, врач советует родителям более осознанно относиться к вопросу питания своих чад.

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