Член ОП обратится в Генпрокуратуру из-за "фейков" о взрывах в Дзержинске

По мнению Малькевича, авторы ложных сообщений пытались посеять панику, но благодаря быстрому информированию о реальном положении этого удалось избежать.

Глава Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич обратится в Генпрокуратуру по поводу распространения в соцсетях фейков о взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске.

— Чего только не писали в соцсетях: "теракт", "город завален минами и трупами", "началась эвакуация", "новые взрывы", "200 погибших", "выброс яда в воздух", "отец — сотрудник ФСБ сказал закупать продукты и срочно уезжать из города" и т.д., — написал он в "Фейсбуке".

По словам Малькевича, всего было более 100 подобных сообщений. Он убеждён, что фейки в соцсетях обладают разрушительной силой — способны порождать массу слухов и панику. Именно этого и добивались авторы ложных сообщений о "теракте и ядовитом воздухе", пишет член ОП.

Он считает, что в этот раз паники во многом удалось избежать благодаря тому, что нижегородские власти постоянно снабжали СМИ официальной информацией, а те её транслировали.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. По последним данным, в результате ЧП пострадало 116 человек. Погибших нет.