Очевидцы сообщают о взрыве на заводе в Дзержинске

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Очевидцы сообщают о взрыве на заводе в Дзержинске

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Фото © VK / Открытый Нижний

Взрыв прогремел на заводе в Дзержинске в Нижегородской области, об этом в соцсетях сообщают жители города.

На расстоянии нескольких километров от завода у жителей города выбило стёкла в окнах. Что стало причиной взрыва, на данный момент неизвестно. О погибших и пострадавших не сообщается.

Источник "Интерфакса" в службах технического надзора подтвердил, что взрывы произошли на территории завода боеприпасов.

Напомним, что 4 апреля взрыв произошёл на оборонном предприятии в Дзержинске Нижегородской области. Причиной взрыва называли алюминиевую пудру, которую используют при изготовлении авиационных изделий, также там могла взорваться авиабомба.

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