Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией. Он также убеждает, что Киев готов и к выполнению минских соглашений.

— Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, — заявил Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

Однако для начала Киев хочет "защитить себя и стать сильнее в экономической, политической и военной сферах".

При этом 23 мая Зеленский говорил, что не намерен вести диалог с Россией, и называл нашу страну "агрессором".

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