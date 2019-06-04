Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией. Он также убеждает, что Киев готов и к выполнению минских соглашений.

— Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, — заявил Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

Однако для начала Киев хочет "защитить себя и стать сильнее в экономической, политической и военной сферах".

При этом 23 мая Зеленский говорил, что не намерен вести диалог с Россией, и называл нашу страну "агрессором".