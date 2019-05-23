Зеленский отказался от диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести диалог с Россией. Об этом он сказал журналистам на IFORUM-2019.

— Нет, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос "Громадське ТВ", будут ли переговоры с Россией.

По данным украинских СМИ, новоиспечённый президент несколько раз в своей речи назвал Россию "агрессором". Однако добавил, что РФ опережает Незалежную по всем показателям.

Как сообщал Лайф, при этом ранее глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский может провести референдум о переговорном процессе Незалежной с Россией. В Кремле данную идею назвали внутренним делом Украины, отметив, что главное, чтобы от этого был толк.