В Чернобыль хлынул поток туристов после выхода одноимённого фильма

Мини-сериал о зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обогнал по популярности даже "Игру престолов".

Сотрудники украинских турфирм рассказали, что в зону отчуждения Чернобыльской АЭС на 30% увеличился поток туристов после выхода сериала "Чернобыль" компании HBO.

— Приезжают обычно со всего мира. В основном, конечно, это европейцы, американцы. Иногда бывают представители стран Азии, в меньшем количестве и туристы из стран Африки, — передаёт канал "360" слова директора компании Chernobyl Exclusive Tours Константина Власова.

Отмечается, что путешественники хотят убедиться в подлинности фактов, которые изложены в сериале. Украинцам однодневный тур обходится примерно в 3270 рублей, для иностранцев цена составит 6540 рублей.

Перед поездкой туристы подписывают документ, в котором указаны правила безопасности в зоне отчуждения. По словам гидов, чаще всего эти правила нарушают россияне, потому что всегда пытаются взять что-то на память из Чернобыля.

Напомним, мини-сериал о зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обогнал по популярности даже "Игру престолов". Он занял первую строчку в рейтинге IMDb, получив от зрителей 9,6 балла из 10 возможных.

Ранее Лайф сообщал, что пользователи соцсетей нашли абсурдный киноляп в четвёртой серии сериала.