В Тольятти завели дело из-за перевёрнутого батута с детьми

По версии следствия, надувная конструкция была закреплена недостаточно хорошо, поэтому ветер её и сдул.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после опрокидывания батута в Тольятти. Там пострадали двое маленьких детей. Об этом Лайфу сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Инцидент произошёл 1 июня. По версии следствия, организатор пренебрёг требованиями безопасности, которые запрещают эксплуатировать батут при скорости ветра более восьми метров в секунду. Кроме того, надувная конструкция была закреплена недостаточно хорошо. В результате сильный ветер сдул батут, когда на нём находились дети 2011 и 2013 года рождения.

Ранее сообщалось, что 30 мая из-за переворачивания батута пострадало несколько детей в Улан-Удэ.