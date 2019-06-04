Дело Депардье об изнасиловании закрыли

Прокуратура Парижа закрыла дело об изнасиловании, возбуждённое в отношении актёра Жерара Депардье.
— Многочисленные процедуры, проведённые в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения в качестве признаков состава преступления, — передаёт агентство Франс Пресс сообщение прокуратуры.
Напомним, иск об изнасиловании подала французская танцовщица. Девушка утверждала, что дважды подверглась сексуальным домогательствам со стороны актёра в парижском Доме актёра во время "неформальной репетиции пьесы".
Депардье отрицал факт случившегося, но подтверждал, что знаком с девушкой.
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