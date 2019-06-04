Дудь вступился за блогера BadComedian

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Дудь вступился за блогера BadComedian

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Фото © Instagram/yurydud

Кинокомпания Kinodanz предъявила ему иск на один миллион рублей за разгромный обзор фильма "За гранью реальности".

Журналист Юрий Дудь высказался в поддержку видеоблогера BadComedian Евгения Баженова.

Неважно, как мы друг к другу относимся. Мы все должны иметь право высказывать своё мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги, — написал блогер в "Инстаграме".

Напомним, кинокомпания Kinodanz предъявила Баженову иск на один миллион рублей за обзор фильма "За гранью реальности". Блогера обвиняют в нарушении допустимого объёма цитирования фильма.

Ранее Лайф сообщал, что Минкульт не будет поддерживать кинокомпанию Kinodanz в суде против BadComedian.

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