Дудь вступился за блогера BadComedian

Кинокомпания Kinodanz предъявила ему иск на один миллион рублей за разгромный обзор фильма "За гранью реальности".

Журналист Юрий Дудь высказался в поддержку видеоблогера BadComedian Евгения Баженова.

— Неважно, как мы друг к другу относимся. Мы все должны иметь право высказывать своё мнение. Особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги, — написал блогер в "Инстаграме".

Напомним, кинокомпания Kinodanz предъявила Баженову иск на один миллион рублей за обзор фильма "За гранью реальности". Блогера обвиняют в нарушении допустимого объёма цитирования фильма.

Ранее Лайф сообщал, что Минкульт не будет поддерживать кинокомпанию Kinodanz в суде против BadComedian.