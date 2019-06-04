Минкульт не будет поддерживать кинокомпанию Kinodanz в суде против BadComedian

Более того, в ведомстве заявили, что нашей стране не хватает хорошей и конструктивной кинокритики.

Директор Департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала иск кинокомпании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian). Она заверила, что ведомство не станет поддерживать кинокомпанию в суде.

— Хочу подчеркнуть: мы категорически против, чтобы нашим ведомством кого-либо запугивали. Министерство культуры как раз выступает за то, чтобы обзоров кино, которое выходит в прокат в России, было больше, — пояснила она позицию ведомства.

Любимова отметила, что, на её взгляд, в нашей стране не хватает хорошей и конструктивной кинокритики. Более того, она убеждена, что для каждой кинокомпании важен именно зрительский суд.

Ранее стало известно, что кинокомпания Kinodanz предъявила иск на один миллион рублей блогеру Евгению Баженову за обзор фильма "За гранью реальности" — и теперь канал BadComedian может закрыться.

Реакция рынка оказалась неожиданной. Блогера поддержали не только его зрители и пользователи соцсетей в целом, но и представители киноиндустрии. А, например, Тина Канделаки предложила купить его канал, чтобы покрыть издержки.

Евгений Баженов — популярный видеоблогер, известный миллионам пользователей "Ютуба" как BadComedian. Он завоевал внимание широкой аудитории благодаря оригинальным интернет-обзорам отечественных и зарубежных фильмов, в которых он не стесняется много и язвительно шутить и использует нецензурную лексику. Подробнее о биографии Баженова читайте на сайте uznayvse.ru