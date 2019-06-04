UFC раскрыла имя следующего соперника Нурмагомедова

Для 30-летнего российского бойца этот поединок станет первым после шестимесячной дисквалификации.

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби выйдет в октагон с американцем Дастином Пуарье. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

На счету Дастина Пуарье 25 побед из 31 поединка по правилам смешанных единоборств. В последний раз он проигрывал в 2016 году Майклу Джонсону.

Для 30-летнего российского бойца этот поединок станет первым после шестимесячной дисквалификации за драку сразу после боя с Конором Макгрегором. Нурмагомедов будет второй раз защищать свой титул.

Ранее Лайф сообщал, что Нурмагомедов, Овечкин и Семак претендуют на премию "Человек года" от GQ.