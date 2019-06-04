Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе заявил, что данные о возможном объявлении дефолта по долгам Украины не имеют ничего общего с его официальной позицией.

— Что касается дефолта — это слухи. Продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией, — приводит слова политика пресс-служба его администрации.

Украинский олигарх Игорь Коломойский 26 мая предложил объявить дефолт по финансовым обязательствам государства. Позже в окружении Зеленского данную инициативу отвергли. По словам лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, этот шаг вызвал бы четырёхкратное падение гривны к доллару.

Дефолт на Украине. Правда или реальность?