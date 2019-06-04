Появилось видео с места взрыва гранаты на Кубани

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Появилось видео с места взрыва гранаты на Кубани

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На ролике видно, как одну женщину кладут в карету скорой помощи, а другая находится на земле без сознания.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места взрыва гранаты в городе Гулькевичи Краснодарского края.

Взрыв произошёл во дворе частного дома. На ролике видно, как одну женщину кладут в карету скорой помощи, а другая находится на земле без сознания.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Один из них попросил оператора отойти, объяснив это тем, что рядом находится ещё одна граната.

В результате взрыва пострадало четыре человека, в том числе и один ребёнок. Все они были доставлены в больницу.

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