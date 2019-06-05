Эксперта с Украины навсегда выгнали с российского телеканала

Представители программы назвали поведение мужчины неуважением к телезрителям и жителям Донбасса.

Украинский эксперт-политолог Всеволод Непогодин во время съёмок программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" не смог совладать с собой и начал оскорблять своего оппонента во время трансляции. Видеозапись инцидента размещена на сайте канала.

Как видно на кадрах, начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов во время прямого включения из Донецка рассказывал о нарушениях со стороны украинских военных в Донбассе, с чем, вероятно, был крайне не согласен Непогодин, который решил показать Безсонову оскорбительный жест.

Это осталось за кадром, в отличие от бурной реакции ведущего Евгения Попова, который попросил гостя немедленно удалиться из студии. После этого Непогодин на прощание пересёк студию и напоследок показал в сторону экрана, на котором было изображение Безсонова, ещё один крайне оскорбительный жест.

— Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе. Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса, — подытожила эпизод соведущая программы Ольга Скабеева.

Непогодин уже не в первый раз изгоняется из телестудии во время съёмок. Так, в середине мая Владимир Соловьёв выставил эксперта за дверь за слова о Степане Бандере.