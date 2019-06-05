Началась разработка первого российского "Мистраля"

По расчётам, каждый такой корабль-док будет способен переносить 12–16 вертолётов.

Универсальные корабли-доки, аналогичные вертолётоносцам типа "Мистраль", планируется начать проектировать в России уже в 2020 году. Заказчиком одного из двух кораблей, получение которого будет в 2025 году, станет ВМФ России, сообщает РИА "Новости".

— В 2020 году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных "Мистралям". Планируется заказать два корабля, первый из которых будет передан [ВМФ] ориентировочно в 2025 году, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что планируют выбрать наилучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро в рамках конкурса. По расчётам, один корабль сможет переносить 12–16 вертолётов.

Ранее Лайф рассказывал, что корабли нового типа "Мистраль" будут создаваться как мультизадачные суда.