Эксперты рассказали о будущем феминитивов

По словам проректора института Пушкина, это является модной тенденцией, которая скоро пойдёт на спад.

Эксперты в преддверии Дня русского языка рассказали о будущем феминитивов, так называемых "женских" форм существительных, сообщает РИА "Новости".

По мнению проректора по науке института им. А.С. Пушкина Михаила Осадчего, появление феминитивов является нормой языкового процесса.

— У этого движения языкового всегда есть несколько факторов, не бывает так, чтобы язык развивался всегда благодаря какому-то единственному импульсу… Язык меняется, потому что меняются условия жизни языкового коллектива, поэтому он подстраивается под наши потребности времени, — сказал он.

Однако проректор предсказал недолгую жизнь феминитивам. По его словам, это является модной тенденцией, которая скоро пойдёт на спад.

Доцент кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Григорьева выразила мнение, что феминитивы появились под влиянием английского языка, в котором часто встречаются гендерные пары: бизнесмен и бизневумен, бармен и совсем новое барледи.

— Невозможно предсказать, как будут развиваться события, потому что каждое изменение связано со многими причинами, — заключила доцент.

Ранее Депутат Госдумы Оксана Пушкина поддержала использование феминитивов.